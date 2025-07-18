Dünyada bilinen en büyük Mars meteoru, New York’taki Sotheby’s müzayedesinde ismi açıklanmayan bir alıcıya 5,3 milyon dolara satıldı. ‘NWA 16788’ adı verilen gök taşı, şimdiye kadar Dünya’da bulunan en büyük Mars kayası olma özelliğini taşıyor. 24,5 kilogram ağırlığındaki meteorit, çoğunlukla birkaç gram ya da santimetrelik parçalardan oluşan Mars kökenli gök taşlarının çok üzerinde bir büyüklüğe sahip. Sotheby’s’e göre bu örnek, bugüne kadar bulunan bir sonraki en büyük Mars taşından yüzde 70 daha büyük.

Kasım 2023’te Nijer’in ıssız Agadez bölgesinde keşfedilen meteoritin, uzayda geçirdiği uzun yolculuk ve atmosferden geçişi sırasında dış yüzeyinde cama benzer bir kabuk oluştu. Yapılan analizler, ‘NWA 16788’in büyük ihtimalle Mars yüzeyinden bir asteroid çarpması sonucu uzaya fırlatıldığını ve bazı bölümlerinin bu çarpma sırasında cama dönüştüğünü ortaya koydu.

Sotheby’s’in Bilim ve Doğa Tarihi Başkan Yardımcısı Cassandra Hatton, “Bu olağanüstü keşif, Mars’a dair bugüne kadar Dünya’da rastlanan en büyük ve en değerli örnek” dedi.

Edinburgh Üniversitesi’nden paleontolog Prof. Steve Brusatte ise “Bu taşın bir zenginin kasasında kaybolması büyük kayıp olur. Müzede olmalı, hem bilimsel araştırmalara hem de halkın erişimine açık kalmalı” diye konuştu.

Leicester Üniversitesi’nden gezegen bilimci Julia Cartwright da meteor taşlarının bulunup satılmasının bilimsel veri havuzunu da zenginleştirdiğini söyleyerek, “Araştırmacılarla koleksiyoncular arasında simbiyotik bir ilişki var. Piyasası olmasa bu taşlar da bulunmazdı” ifadelerini kullandı.

Cartwright ayrıca, bu taşın referans bir örneğinin Çin’deki Purple Mountain Gözlemevi’nde korunduğunu ve bilimsel erişimin tamamen kaybolmadığını vurguladı.