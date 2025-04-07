Kato Dağı eteklerindeki Kavaklı köyü, ilkbaharda doğasıyla öne çıkıyor. Bir zamanlar çatışma haberleriyle gündeme gelen köyün yakınında bulunan ve yörede 'saklı cennet' olarak adlandırılan Marinus Şelalesi, bölgedeki huzur ortamının sağlanmasıyla, özellikle ilkbaharda doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Havaların ısınmasıyla yaklaşık 20 metre yükseklikten akan şelaleye gelen doğaseverler, Düden Şelalesi ile benzerliği ile bilinen Marinus Şelalesi'ne hayran kaldıklarını anlattı.

'DOĞASI ÇOK GÜZEL'

Şelalenin önünde kahvaltı yapıp fotoğraf çeken Delil Duman, daha önce Düden Şelalesi'ne gittiğini, ancak Marinus Şelalesi'ne ilk kez geldiğini belirterek, "Hayran kaldım. Her yıl çok sayıda kişinin geldiğini biliyordum. Ama benim gelme fırsatım olmamıştı. Bu saklı cennete herkesi bekliyoruz. Gelenler de pişman olmayacaktır" dedi.

Hakkari Devlet Hastanesi'nde görev yapan Uşaklı hemşire Süme Gül ise "Havaların ısınmasıyla birlikte Kavaklı köyünde bulunan Marinus Şelalesi'ni görmeye geldim. Hakkari'nin doğası çok güzel ve dört mevsimi bir arada yaşayabiliyorsun. Herkesin gelip burayı görmesini isterim" diye konuştu.