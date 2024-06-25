Deprem gerçeği bir kez daha tüm keskinliği ile kendisini hissettirdi.

AFAD'ın verdiği bilgiye göre, Manisa’nın Soma ilçesinde saat 01.36’da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir'de de hissedildi

Yerin 10.24 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Manisa kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra başta İzmir olmak üzere Aydın ve Balıkesir illerinde de hissedildi.

En büyüğü 3,1., en küçüğü ise 1,1 olmak üzere 8 ayrı artçı sarsıntı da meydana geldi.

Depremin hasar ve can kaybına neden olup olmadığının belirlenmesi için saha çalışması başlatıldı.

Manisa Valisi: "Herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi"

Vali Enver Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Merkez üssü Soma Büyükışıklar Mahallemiz olan saat 01.36'da meydana gelen 4,8 şiddetindeki depremde herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Ekiplerimiz tarafından sahada gerekli kontroller yapılmaktadır. Geçmiş olsun.