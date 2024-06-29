2024 Audi Q7, özellikle ön tasarımında yapılan ağır makyajla gözleri üzerine çekiyor. Yenilenen bal peteği şeklindeki ön ızgara ve lazer destekli HD Matrix farları, aracın dinamik ve modern görünümünü destekliyor. Aracın alt havalandırmaları da bu değişime paralel olarak revize edildi.

Arka tasarımda ise daha az belirgin olmakla birlikte, arka aydınlatmaların iç kısımlarında yapılan yenilikler ve iri egzoz çıkışları öne çıkıyor. İç mekanda ise tam dijital gösterge paneli ve iki adet dokunmatik ekranla donatılan Q7, modern teknoloji ile sürüş deneyimini zirveye taşıyor. Üçüncü taraf uygulamaların entegrasyonu da artık mümkün, bu sayede sürücüler istedikleri uygulamaları araçlarına yükleyip kullanabilecekler.

Motor seçenekleri arasında 3.0 litrelik dizel motor seçenekleri bulunurken, isteyenler için daha güçlü V6 ve V8 seçenekleri de mevcut. Avrupa'da başlangıç fiyatı 79.300 euro olarak açıklanan 2024 Audi Q7, Türkiye pazarına ne zaman geleceği henüz netlik kazanmamış olsa da, en uygun versiyonu için 7.6 milyon TL gibi bir fiyatla satışa sunulacak.

Audi'nin lüks ve performansı bir araya getiren yeni SUV'u Q7, hem görsel olarak hem de teknolojik açıdan ileri düzeyde bir seçenek sunuyor. Detaylı bilgi ve test sürüşü için Audi bayilerini ziyaret edebilirsiniz.