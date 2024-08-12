Lufthansa, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler nedeniyle yapılan güvenlik analizi çerçevesinde bölgeye yönelik uçuş iptallerinin süresinin uzatıldığını açıkladı.

Şirketin Tel Aviv, Tahran, Beyrut, Amman ve Erbil'e olan bütün uçuşlarını 21 Ağustos'a kadar askıya aldığı kaydedilen açıklamada, Lufthansa Grubu şirketlerinin Irak ve İran hava sahasını kullanmayacağı ifade edildi.

Lufthansa'nın geçen hafta aldığı uçuş iptali kararı 13 Ağustos'a kadar geçerliydi. Son kararla söz konusu uçuş iptallerinin süresi uzatılmış oldu.

Lufthansa Grubu; Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines gibi firmaları da bünyesinde bulunduruyor.

Alınan karar çerçevesinde bu firmalar da bölgeye sefer gerçekleştirmiyor.

İptallerden etkilenen yolculara, ücretsiz rezervasyon değişikliği veya iptal seçeneği sunuluyor.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasının ardından İran'ın İsrail'e yapması beklenen misilleme, hava yolu şirketlerinin bölgedeki seferlerini etkilemiş ve çok sayıda uçuş iptal edilmişti.