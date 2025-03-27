Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Benzin ve arkasından motorine yapılan zam sonrasında şimdi de LPG'ye 65 kuruş zam geldi. Zam sonrasında LPG'nin litre fiyatı 28 TL'yi aştı.

BENZİN VE MOTORİNE DE ZAM GELMİŞTİ

Motorinin litre fiyatına 26 Mart 2025 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 42 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 24 Mart 2025 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 51 kuruş zam gelmişti.