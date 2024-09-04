Akaryakıt fiyatlarına yeni zam geldi..

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler, akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta benzinde 1 lira 46 kuruşluk, motorinde ise 79 kuruşluk indirim yapılmıştı. Ancak bu düşüş kısa sürdü.

Akaryakıtta bir kez daha fiyat artışı yaşandı.

LPG ZAMLANDI

Gece yarısından geçerli olmak üzere otogaz grubuna 1,30 TL zam geldi.

ORTALAMA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 44.08 TL

Motorin litre fiyatı: 44.13 TL

LPG litre fiyatı: 24.89 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.