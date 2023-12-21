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Merkez İmam Hatip Anadolu Lisesinde düzenlenen seminere öğretmenler yoğun ilgi gösterdi. Seminerde LÖSEV İnci Projesi hakkında bilgi sunan Proje Sorumlusu Hazal Çolak, 81 ilde öğrencilere yönelik eğitimler düzenlediklerini belirterek, “Sizin de bunu bilip, kendi okulunuzda öğrencilerinize anlatabilmenizi istiyoruz. Hepimiz gönüllü bir öğretmenimiz olun istiyoruz” dedi.



Proje Sorumlusu Beyza Ataman ise anasınıfından liseye kadar tüm öğrencilere eğitimler düzenlediklerini belirterek, “Ancak eğitimcinin eğitimi dediğimizde bir programımız var. Bu programımıza da şimdi öğretmenlerimizi davet ediyoruz. Aslında onlara LÖSEV’i anlatıyoruz. Onların bizler için neler yapabileceğini anlatıyoruz. Sonunda da onlara dijital bir sertifika gönderimi sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

LÖSEV’DE gönüllü olarak görev aldığını belirten eğitimci Aydan Önder de, “LÖSEV’de 5'inci yılım. Çocuklarla olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hepinizi gönüllü olmaya davet ediyor, programa katılım sağladığınız için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.