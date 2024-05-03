Lila Kağıt Halka Arzı ve Sonuçları

Bu hafta Borsa İstanbul'da gerçekleşen halka arzlardan biri olan Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş. (LILAK) için talep toplama süreci 3 Mayıs 2024 Cuma günü sona erdi. Talep girişlerini tamamlayan yatırımcılar, halka arzın sonuçlarını merakla beklemeye başladı. Lila Kağıt'ın paylarının önümüzdeki haftadan itibaren Borsa İstanbul'da sürekli işleme başlaması planlanıyor. Peki, Lila Kağıt halka arzında kaç lot verdi? Bireysel yatırımcılara düşen lot miktarı belli oldu mu?

Lila Kağıt (LILAK) Halka Arzı Detayları

Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş. halka arzı için henüz resmi sonuçlar açıklanmadı. Ancak, halka arzda bireysel yatırımcılara %70 oranında tahsisat yapıldı ve toplam 84.000.000 lot hisse ayrıldı. Eğer 3 milyon kişi halka arza katıldıysa, kişi başı 28 lot hisse verilmesi beklenirken, 3.5 milyon kişi katıldıysa bu miktar 24 lot hisseye düşebilir. Ancak, bazı şirketlerde olduğu gibi halka arz büyüklüğü ve katılımcı sayısı arasında beklenmedik değişiklikler olabilir. Özellikle yüksek talep alan şirketlerde, tahsisatlar ve hisse dağılımları tahminlerin ötesinde olabilir. (Örneğin, son zamanlarda Limak Çimento halka arzına 3.243.525 kişi, Alves Kablo halka arzına 2.870.401 kişi, Mogan Enerji halka arzına 3.502.171 kişi, Odine Teknoloji halka arzına 3.198.260 kişi, IC Enterra halka arzına 3.586.255 kişi, Rönesans Gayrimenkul halka arzına ise 2.454.093 kişi katılmıştır.)

Lila Kağıt halka arzı sonuçları Rota Borsa web sitesi, Telegram hesabı ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.