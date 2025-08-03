15 Haziran’da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı için(LGS), CHP'li milletvekilleri ve muhalif kesimler tarafından şaibe iddiaları ortaya atıldı.

Sınavın, son yılların en zor sınavı olduğu, bazı bölgelerde usulsüzlükler yaşandığı ve sınav güvenilirliğinin zedelendiği yönündeki spekülasyonlar, kamuoyunda tartışmalara yol açtı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI İDDİALARA SON NOKTAYI KOYDU

Özellikle çok sayıda sınav birincisinin aynı okuldan çıkması üzerine dile getirilen iddialar, sınavın iptal edilmesi gerektiği yönünde tartışmaları körükledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuya ilişkin yaptığı açıklama ise bu iddialara son noktayı koydu.

"SINAVIN İPTALİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Muhalefet milletvekillerinin konuya ilişkin soru önergelerini cevaplayan Bakan Tekin, LGS ile ilgili kamuoyunda öne sürülen iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve yalan, yanlış bilgilerle hem öğrencilerin hem velilerin hem de öğretmenlerin emeklerinin hiçe sayıldığını söyledi.

Bakan Tekin, sınavın yüksek güvenilirlikle gerçekleştirildiğini belirterek, başarılı bir şekilde gerçekleştirilen sınavın iptalinin söz konusu olmadığını tekrarladı.

"ZORLUK AÇISINDAN ÖNCEKİ YILLARA BENZİYOR"

Sınavın son yılların en zor sınavı olduğuna yönelik açıklamaların da doğru olmadığını analizlerle açıklayan Tekin, “Son 4 yıl değerlendirildiğinde, Merkezî Sınav’ın, zorluk açısından önceki yıllarla benzerlik gösterdiği görülüyor. Analizlere göre güvenilirlik yüksek düzeyde. Bu çerçevede söz konusu Merkezî Sınav; ölçme değerlendirme ilkelerine uygun, şeffaf ve denetime açık bir şekilde gerçekleştirildi” dedi.

"SINAV BİNALARINA GÖRÜNTÜ KAYDEDİCİ CİHAZIN SOKULMASI YASAK"

Bakan Tekin, bir okulda gözetmen olarak görevli bir öğretmen tarafından sınava katılmayan bir öğrencinin soru kitapçığının fotoğrafının çekilmesi ve sonradan oluşturulan belgelerinin dört kişinin dahil olduğu bir mesajlaşma grubunda paylaşılmasıyla ilgili iddialara da açıklık getirdi.

Paylaşılan görüntülerin bakanlığın orijinal metinleri olmadığını ifade eden Bakan Tekin, sınav binalarına görüntü kaydedici cihazların sokulmasının kesinlikle yasak olduğunun altını çizdi.

"300 DEĞİL 10 ÖĞRENCİ"

Sosyal medya üzerinden yapılan asılsız paylaşımları da eleştiren Tekin, şu ifadeleri kullandı:

“Bazı isimler ‘Terörsüz Türkiye’ çalışması ile de bu durumu ilişkilendirerek Diyarbakır’da 300 öğrencinin tam puan aldığı iddiasında bulundu. Diyarbakır’da tüm soruları doğru cevaplayan öğrenci sayısı 10 ve bu öğrenciler farklı okullarda okuyor. Benzer şekilde Bursa’da bir imam hatip ortaokulundan 36 öğrencinin tam puan aldığı iddia edildi. Bursa’da 17 farklı okuldan toplamda 20 öğrenci tüm soruları doğru cevaplamış olup adı geçen imam hatip ortaokulunda tüm soruları doğru cevaplayan öğrenci bulunmuyor. Tüm soruları doğru cevaplayan 719 öğrencinin yüzde 9’u imam hatip ortaokulu öğrencisi.”

SINAV GÜNÜ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Bakan Tekin, tüm sınav sorularının alan uzmanı öğretmenlerden oluşan komisyonlar tarafından “Kırmızı Alan”da bir araya gelerek hazırlandığını söyledi.

Sınav öncesi, sınav esnası ve sonrasındaki sürece ilişkin Bakan Tekin şunları anlattı:

"Soru yazım ve geliştirme çalışmaları, internet bağlantısından ve dış iletişimden tamamen izole edilmiş kırmızı alan adı verilen güvenlikli bölgede gerçekleştiriliyor. Kırmızı alan, sadece yetkili personelin kontrollü erişimine açık.

Kırmızı alanlara giriş çıkışlar, yalnızca kartlı sistemlerle değil, aynı zamanda parmak izi taraması gibi biyometrik yöntemlerle yapılıyor. Sorular 35 gün boyunca kapalı devre sistemde seçilip aynı yerde basılıyor.

Sınav evrakları, GPS ile izlenen araçlar ve emniyet görevlileri eşliğinde il ve ilçelere ulaştırılıyor. Sınav sonunda teslim alınan cevap kâğıtları dönüş zarfına konuluyor ve kapatılıyor.

Bu zarflar, güvenlik kutularına konularak özel seri numaralı kilitlerle kilitleniyor. Kapalı zarflardan çıkan cevap kâğıtları, kamera kayıtları altında, çift optik okuyucu ile kapalı devrede değerlendiriliyor."