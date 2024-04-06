Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık’ta başlayan kış lastiği takma zorunluluğu ilkbahar mevsiminin başlaması ve havaların ısınmasıyla birlikte sona erdi. 1 Nisan tarihinden itibaren yakıttan tasarruf sağlamak isteyen sürücüler, lastikçilerin yolunu tuttu. Sürücülerin lastikçilere akın etmesi, lastikçilerde yoğunluk oluşmasına neden oldu.

Erciş’te 15 yıldır lastik servisi hizmeti verdiğini ifade eden Yıldırım Nadiroğlu isimli esnaf, “1 Nisan itibariye yaz uygulaması başladı. Müşterilerimizin lastik değişimi, yağ değişimi ve araçların bütün bakımlarını yapıyoruz. Yaz uygulamasının başlamasıyla birlikte bir yoğunluk başladı” dedi.



Aracının yazlık bakımını yapan Ali Beyaz isimli sürücü ise 1 Nisan itibariyle yazlık lastiği uygulamasına geçildiğini belirterek, “Bizde bu çerçevede araçlarımızı lastik firmalarına getirerek kışlık lastiklerimizi söktürüp yazlık lastiklerimizi taktırıyoruz. Sabah olmasına rağmen içeride bir yoğunluk var. Aracımızın bakımını yapmak için sıramızın gelmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.