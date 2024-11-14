ABD'li milyarder Elon Musk'a ait olan sosyal medya platformu X, daha önce birçok kez güvenlik endişeleri nedeniyle tepkilerin odağı olmuştu.

Kullanıcıların gizlilik ve güvenlik haklarını ihlal ettiği ileri sürülen uygulama, birçok ülke ve kurum tarafından para cezasına çarptırıldı.

Tekrar bu kuralları ihlal ettiği ortaya çıkan X'e, bu kez Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından ceza uygulandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

KVKK, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında X'in internet sitesinde yayınladığı "güvenlik ve emniyet amacıyla kullanıcılarından temin edilen e-posta adresi veya telefon numaralarının, kendilerine ait reklamcılık sistemlerinde yanlışlıkla reklam amaçlı kullanıldığı" duyurusu ve konuya ilişkin haberler üzerine resen inceleme başlattı.

BİRÇOK İLKEYİ İHLAL ETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

İşlenen kişisel verilerin üçüncü kişilerin eline geçmiş olabileceğini ve Türkiye'de X kullanıcı sayısının çok fazla olduğunu dikkate alan KVKK, güvenlik amacıyla temin edilen kişisel verilerin reklam faaliyetleri amacıyla işlenmesinin, kanunda yer alan "hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma" ve "işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma" ilkelerine aykırı olduğunu tespit etti.

1 MİLYON 470 BİN LİRA CEZA UYGULANDI

KVKK, kişisel verileri hukuka aykırı olarak işleyen ve 6698 sayılı kanunda yer alan uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayan, veri güvenliğine yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeyen X'e 1 milyon 470 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.