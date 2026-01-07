Sağlık riski ve sahtecilikle mücadele başlıkları gündemdeki yerini korurken, kuyumculuk sektöründe de kayıt dışılığı bitirecek yeni bir adım atılıyor. Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün hazırlıklarını tamamladığı Kıymetli Metal Takip Sistemi'nin (KMTS) nisan ayında devreye alınacağını açıkladı. Yakın, sistemle birlikte gram altından çeyrek altına kadar tüm ürünlerin bandrollü olacağını, kuyumcularda nakit alışverişin sona ereceğini ve işlemlerin banka üzerinden yapılacağını söyledi.

YENİ DÖNEM NİSANDA BAŞLIYOR

Burak Yakın'ın verdiği bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane tarafından geliştirilen KMTS ile altın ticaretinde takip mekanizması kurulacak. Bandrol üzerindeki numara sayesinde altının kaynağı, ülkeye giriş süreci ve firması sistem üzerinden izlenebilecek. Uygulama bir gramlık altın için de geçerli olacak, kilogram bazındaki altınlar da aynı şekilde kayıt altına alınacak.

KUYUMCUDA NAKİT DÖNEMİ KAPANIYOR

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre; KMTS'nin devreye girmesiyle birlikte kuyumcularda nakit alım-satımın sona ermesi bekleniyor. Yakın, "Kuyumcudan nakitle bilezik alınamayacak. Kredi kartı ve IBAN ile alışveriş olacak" diyerek işlemlerin tamamen bankalar üzerinden yürütüleceğini ifade etti.

HER İŞLEM FATURALI OLACAK

Sistemin bir diğer önemli başlığı da fatura zorunluluğu. Yakın, kuyumcuya altın satan vatandaşın da işleminin kayıt altına alınacağını belirterek, ödeme ve tahsilatın banka aracılığıyla yapılacağını söyledi. Bu süreçte kademeli geçiş planlanırken, hedefin kayıt dışılığı ve sahteciliği azaltmak olduğu vurgulandı.

ALTIN BOZDURUP EV ALANA BEYAN SORGUSU

Burak Yakın, sistemin kara parayla mücadeleye de katkı sağlayacağını belirtti. Yakın'a göre, altın bozdurularak yüksek meblağların bankaya yatırılması durumunda, paranın kaynağına ilişkin beyan formu istenecek. Kaynağı belgelendirilemeyen tutarların bankalar tarafından kabul edilmeyebileceği aktarılırken, bu süreçte MASAK denetiminin daha belirleyici hale geleceği ifade edildi.