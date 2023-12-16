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Kuveyt Devlet Televizyonu, Kuveyt Emiri Şeyh Nevaf es-Ahmed el-Caber es-Sabah'ın 86 yaşında öldüğünü açıkladı.

Kraliyet sarayından yapılan ve televizyonda yayınlanan açıklamada, "Kuveyt Devleti Emiri Şeyh Nevaf es-Ahmed es-Sabah'ın ölümünün yasını büyük bir üzüntü ve kederle tutuyoruz." denildi.

Nevaf, üvey kardeşi Şeyh Sabah es-Ahmed el-Caber es-Sabah'ın 91 yaşında ABD'de vefat etmesinin ardından Eylül 2020'de yemin ederek göreve başladı.

Es-Sabah, geçen ay acil bir sağlık sorununun ardından hastaneye kaldırıldı.