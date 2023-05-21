Türkiye’nin 43 ilinden kuş gözlemcilerinin alana çıkarak kuş gözlemi yaptıkları etkinlikte görülen kuşlar kayıt altına alındı. Kuş Gözlem Günü'nde ise Türkiye’de en fazla kuş gözlemi yapılan il sıralamasında birinci 168 türle Denizli, ikinci 163 türle Kayseri, üçüncü de 151 türle İstanbul oldu. Sıralamada Van 98 türle dokuzuncu oldu.

Balıkesir 122 türle dördüncülüğü elde ederken, Balıkesirli kuş gözlemcileri Orkun ve Gökhan Çüngür gözlemledikleri 117 kuş türüyle kişisel sıralamada üçüncülüğü elde etti.

Türkiye kuş gözlem sıralamasında 168 türle Denizli birinci, 163 türle Kayseri ikinci, 152 türle İstanbul üçüncü, 122 türle Balıkesir dördüncü, 112 türle Hatay beşinci, 109 türle Çorum altıncı, 102 türle Gaziantep yedinci, 99 türle Çanakkale sekizinci, 98 türle Van dokuzuncu ve 92 türle Samsun onuncu oldu. İHA