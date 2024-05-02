Dün Fed, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Bankadan yapılan açıklamada, son aylarda yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik ilerlemenin sağlanamadığı belirtildi.

Faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell da düzenlediği basın toplantısında, faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğinin sinyalini verdi.

Bu yıl, şu ana kadarki verilerin fazla güven vermediğine işaret eden Powell, "Daha önce de belirttiğim gibi enflasyona ilişkin veriler beklentilerin üzerinde geldi. Böyle büyük bir güvenin kazanılmasının beklenenden daha uzun sürmesi muhtemel." açıklamasında bulundu.

Powell, politika odağının para politikasının ne kadar süre kısıtlayıcı tutulacağı olduğunu ifade ederek, "Bir sonraki politika hamlesinin faiz artırımı olmasının muhtemel olmadığını düşünüyorum." dedi.

Söz konusu gelişmelerle birlikte ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 8 baz puanlık azalışla günü yüzde 4,62'den tamamlarken, şu sıralarda yatay bir seyir izliyor.

Dün yüzde 0,5 gerileyerek 105,7 seviyesinden günü kapatan dolar endeksi de bugün önceki kapanışının hemen altında bulunuyor.

Altının ons fiyatı ise Powell'ın faiz artışının muhtemel olmadığına dair sözleri üzerine günü yüzde 1,5 artışla 2 bin 320 dolardan tamamlarken, şu dakikalarda önceki kapanışının hemen altında 2 bin 319 dolardan alıcı buluyor.

Orta Doğu'da tansiyonun azalmasıyla düşüş eğilimini dün üst üste 3. işlem gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı günü yüzde 2,9 azalışla 83,4 dolardan kapatırken, bugün yüzde 0,5 artışla 83,9 dolardan işlem görüyor.

Öte yandan, ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonu devam ediyor. Dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu açıklayan ABD'li e-ticaret devi Amazon, gelirinin yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 artarak 143,3 milyar dolar olduğunu bildirdi. Geliri beklentilerin üzerinde gerçekleşen şirketin hisseleri vadeli işlem piyasalarında yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerden biri olan Starbucks'ın geliri ise ocak-mart döneminde azaldı. Beklentilerin altında finansal sonuçlar açıklayan kahve zincirinin hisseleri yaklaşık yüzde 16 değer kaybetti.

Çip şirketi AMD'nin hisseleri yüzde 9, geliri beklentilerin altında gerçekleşen Super Micro Computer'ın hisseleri yüzde 14 geriledi.

Analistler, ABD'de devam eden bilanço döneminde bugün Apple'ın finansal sonuçlarını açıklamasının beklendiğini belirterek, hisse ve sektör bazlı oynaklığın yüksek seyredebileceğini dile getirdi.

Dün, New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 0,33 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,34 gerilerken, Dow Jones endeksi ise yüzde 0,23 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün tatil nedeniyle işlem gerçekleşmezken, bugün Almanya ve Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, söz konusu verilerin bölgenin ekonomik aktivitesine ilişkin ipuçları verebileceğini belirterek, Almanya'da imalat sanayi PMI'ın nisanda 42,2 ve Avro Bölgesi'nde de 45,6 olmasının beklendiğini bildirdi.

Öte yandan, avro/dolar paritesi dün yüzde 0,5 artışla 1,0715 seviyesinden günü tamamlamasının ardından bugün önceki kapanışının yüzde hemen üzerinde 1,0720 seviyesinden işlem görüyor.

Asya pay piyasalarında karışık seyir öne çıkarken, Japon yeninin dolar karşısındaki dalgalı seyri dikkati çekiyor.

Analistler, hafta başında 160,24 seviyesini test ederek Haziran 1986'dan bu yana ilk kez 160'ın üzerine çıkan dolar/yen paritesinin, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) muhtemel müdahalesi ve doların dün önemli para birimleri karşısında değer kaybetmesinin de etkisiyle günü yüzde 2,1 azalışla 154,5 seviyesinden tamamladığını bildirdi.

Parite, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,8 üzerinde 155,8 seviyesinde seyrediyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,2, arttı. Çin'de ise tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleşmedi.

Yurt içinde salı günü Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 azalışla 10.045,74 puandan tamamlarken, bugün gözler imalat sanayi PMI verilerine çevrildi.

Dolar/TL, dün alıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 32,4833'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,3490 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve Avrupa'da imalat sanayi PMI ile ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, dış ticaret dengesi ve fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç, 10.000 ve 9.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı imalat sanayi PMI

10.55 Almanya, nisan ayı imalat sanayi PMI

11.00 Avro Bölgesi, nisan ayı imalat sanayi PMI

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.30 ABD, mart ayı dış ticaret dengesi

17.00 ABD mart ayı fabrika siparişleri