WanHaber – ÖZEL

Kurban Bayramı tatili nedeni ile Van’a gelen vatandaşların il dışına dönüşleri başladı. Bayram öncesi acentelerin bilet satışında yoğunluk olduğu gözlemlenirken, bayram sonrası ise bu yoğunluğun devam ettiği görüldü.

“BATIYA DÖNÜŞLER BAŞLADI”

Van’da Kurban Bayramı sonrası il dışına dönüşlerden kaynaklı yoğunluğun olduğunu söyleyen Best Van Bilet Acente Yetkilisi Emin Doğan Demir, “Bayram öncesi dönüşlerde bir yoğunluğumuz vardı. Batıdan Van’a gelişlerde yoğunluk vardı. Şimdi ise bayram sonrası Batıya dönüşler başladı. Ulaşımda bu sene yoğunluk biraz geç başlasa da, şu an ki süreç iyi. Bayram sonrası büyük ihtimalle bu yoğunluk biraz daha devam eder” diye konuştu.

“ULAŞIMA GELEN ZAMLARI DOĞAL KARŞILIYORUZ”

Şehirlerarası ulaşım ücretlerine gelen zamlara da değinen Best Van Bilet Acente Yetkilisi Emin Doğan Demir, “Şehirlerarası ulaşıma gelen zamları doğal olarak karşılıyoruz. Durum itibariyle hem asgari ücrete zam geldi hem akaryakıta zam geldi. Doğal olarak araçların kasko değerleri yükseldi. Bu nedenle zamlar normal” dedi.

Bu arada bayram tatilinde il dışına giden vatandaşlar da kente dönmeyi sürdürüyor. Otobüs ve uçaklarda dönüş yoğunluğu da yaşanıyor.

Mehmet Salih Giyci – Ramazan Çetin