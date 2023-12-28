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Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü sürdü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 682 milyar TL'den 2 trilyon 651,8 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 11 trilyon 374 milyar TL'den 11 trilyon 479,5 milyar TL'ye, mevduat 14 trilyon 466 milyar TL'den 14 trilyon 674 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 481 milyar TL'den 1 trilyon 497,9 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 80 milyar TL'den 99,8 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 175,7 milyar TL'den 175,1 milyar TL'ye geriledi.