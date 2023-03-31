Kur korumalı hesaplarda politika faizinin 300 puan üstündeki azami faiz uygulaması sona erdi.

Yeni karara göre kur korumalı hesaplara uygulanacak asgari faiz oranı, politika faizi oranında olacak. Ancak üst faiz limiti olmayacak.

Faiz oranı banka ile hesap sahibi arasında belirlenecek

Faiz oranı bankalarla hesap sahipleri arasında serbestçe belirlenecek.

Dövizde dönüşümlü kur korumalı hesaplarda faiz tavanı 26 Ocak'ta kaldırılmıştı.

Yürürlükten kaldırıldı

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"23/2/2022 tarihli ve 5206 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile

yürürlüğe konulan Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı

Desteklenmesine İlişkin Kararın 5'inci maddesinin birinci ve ikinci

fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü ve

dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Karar kapsamında destekten faydalanacak KKH'lere ilişkin faiz oranı ikinci fıkradaki asgari orandan az olmamak üzere bankalar ve yararlanıcılar arasında serbestçe belirlenir. Katılım bankalarında açılacak KKH'lerin katılım bankacılığı esasları çerçevesinde belirlenecek kâr payı oranlarına uygun şekilde açılması gerekir. Mevduat bankalarının KKH'lere uygulayacağı asgari faiz oranı, TCMB tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır. Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür."