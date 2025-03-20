Kültür ve Turizm Bakanlığı aralarında Van’ın da olduğu birçok ilde personel alımı yapacağını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın toplamda 24 büro personeli, 98 koruma ve güvenlik görevlisi ve 8 temizlik personeli alınacağı duyuruldu.

VAN’DA 7 KİŞİ ALINACAK

Söz konusu ilanda Van’da 2 büro personeli, 2 koruma ve güvenlik görevlisi ve temizlik biriminde ise 3 kişi istihdam edileceği belirtildi.

GENEL ŞARTLAR

- Türk Vatandaşı olmak,

- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

-Başvurular elektronik ortamda 03 Nisan 2025-18 Nisan 2025 tarihleri arasında alınacak.

- Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı- Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

- Adaylar sadece öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği pozisyon için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla pozisyon için yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

İlanın tüm detaylarına (https://kamuilan.sbb.gov.tr/) sayfasından Kültür ve Turizm Bakanlığı başlığı altındaki linkten ulaşılabilir.