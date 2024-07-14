Kubbetüs Sahra'nın ana özellikleri şunlardır:

Yapı, Müslümanların kutsal mekânlarından biri olan Mescid-i Aksa kompleksinin bir parçasıdır.

691 yılında Emevî Halifesi Abdülmelik b. Mervan tarafından inşa edilmiştir.

Sekizgen planlı, merkezî kubbeli bir yapıdır.

Dış cephesi, çeşitli renkli taş ve çinilerle kaplıdır ve oldukça görkemli bir görünüme sahiptir.

İç mekânı, zengin geometrik ve bitkisel motiflerle süslenmiştir.

Kubbenin altında, dini açıdan önemli kabul edilen bir kaya parçası bulunmaktadır.

Yapı, İslam mimarisinin en önemli anıtsal yapılarından biri olarak kabul edilmektedir.

Kubbetüs Sahra, Kudüs'ün en önemli dinî ve kültürel simgelerinden biri olup, hem Müslümanlar hem de Hıristiyanlar ve Yahudiler için büyük sembolik anlam taşımaktadır.