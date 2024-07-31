Kredi kartından nakit avans çekiminin artmasıyla birlikte mart ayında kredi kartı nakit çekim faiz oranı yüzde 5, gecikme faizi ise yüzde 5.3’e çıkarılmıştı. Atılan adımların olumlu etkisi piyasaya yansıdı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre kredi kartı nakit çekimi ikinci çeyrekte, birinci çeyreğe göre yüzde 50,11 azaldı, reel olarak düşüş ise yüzde 54 olarak hesaplandı.

Bu yılın başlarında kredi faizlerinin, KMH ve kredi kartı nakit çekimi faiz oranlarına göre daha yüksek olması nedeniyle vatandaşlar kredi kartlarından nakit çekimi ve KMH hesaplarını kullanmaya başlamıştı.

‘ATILAN ADIMLAR OLUMLU YANSIDI’

Milliyet'in haberine göre; konuyla ilgili merak edilenleri açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

“Ekonomi yönetiminin uygulamış olduğu adım ekonomiyi resesyona sokmadan enflasyonu baskı altına almaktır. Ekonomiyi resesyona sokmamak adına bir kısım harcamaların önü açıldı diyebiliriz.

Yılın ikinci çeyreğinde, ilk çeyreğe göre hızlı bir düşüş yaşayan nakit çekim faizleri uzun bir süre artırılmamıştı, üye iş yerlerinin POS cihazı ücretleri de artırılmamıştı. Burada asıl amaç ekonomiyi resesyona sokmadan enflasyonu düşürmekti.

Bu adımlar atılırken yüksek politika faizi oluşturuldu. Kredi kartı akdi faizi 4.25, gecikme faizi 4.55’e getirildi. Kredi kartı nakit çekimi faiz oranı yüzde 5’lere çıktı.

‘İKİNCİ ÇEYREKTE HIZLI DÜŞÜŞ SAĞLANDI’

Bununla birlikte iç talebin yavaşlaması ve ekonominin resesyona girmeden durağanlaşması sağlandı. Atılan adımlarla birlikte ikinci çeyrekte kredi kartı nakit çekiminde hızlı düşüş sağlandı. Atılan adımlar olumlu yansıdı, bu talebi kısacaktır. Arz noktasında da malını satamayan kişiler indirime gidecektir. Enflasyonun önemli ürün kalemlerinde eksiye gideceğini söyleyebiliriz.

NAKİT ÇEKİMDE DÜŞÜŞ SÜRER Mİ?

Kredi kartı nakit çekiminde düşüş sürer. Yüzde 5’ler seviyesinde olan nakit avans faiz oranı yeterli bir seviyede. En azından nakit avanstan para çekip, borsa ve kripto paraya girme dönemi kapandı. Dövizde zaten yükseliş yok. Nakit çekimler amacı dışında kullanılmıştı. Şu anda faizlerin yüksek olmasından dolayı nakit çekimler durağanlaştı. Önümüzdeki süreçte de kredi kartı nakit avans çekiminde düşüşler sürecektir.

KARTLI HARCAMALARIN KISILMASI İÇİN YENİ ADIM GELİR Mİ?

Hükümet kredi kartı kullanımının yaygınlaştırılmasını istiyor. POS cihazı maliyetleri düşürülürse kredi kartı kullanımı daha da yaygınlaşır. Kredi kartı yaygınlaşırsa o durumda esnaf sattığı ürün için fiş, fatura kesmek zorunda kalır. Kayıt dışı ekonomi de azalır.

‘KOLAYCA İHBAR EDEBİLİRSİNİZ’

Kredi kartı harcamalarının daha fazla olmasının teşvik edilmesi gerekiyor. Yeni vergi paketi ile beraber ihbar edenlere yüzde 10 ihbar tazminatı getirildi. Eğer size fiş, fatura verilmiyorsa bunu kolayca ihbar edebilirsiniz.

KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI NE DURUMDA?

Şu anda yüzde 4.25 oranında akdi faiz, yüzde 4.55 oranında gecikme faizi var. Siz sadece asgariyi öderseniz yüzde 4.25 faiz çıkıyor. Asgariden sonraki kısmı ödemezseniz yüzde 4.55 faiz uygulanıyor. Kredi kartı nakit avans için yüzde 5 faiz uygulanıyor.

TAKSİT SAYISI VE LİMİTTE SINIRLAMA GELİR Mİ?

Ben bunu bekliyorum. Kişinin gelirinin çok üstünde bir limit belirlenebiliyor. Bu da kişilerin gelirinin çok üzerinde harcama yapmasına neden oluyor. Ayrıca kredi kartlarına taksit sınırlamasının getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bazı sektörlerdeki harcamalar için taksit sınırlaması getirilmelidir.”