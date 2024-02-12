Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiren düzenleme sinyali yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan geldi. Karahan, enflasyon raporu toplantısındaki konuşmasında kredi kartı harcamalarındaki artışın önüne geçmek üzere çalışma başlattıklarını duyurdu. Kulislerde düzenlemelerin yerel seçimler sonrası devreye sokulacağı konuşulurken kredi kartı düzenlemesinin detaylarıyla ilgili ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi'den açıklama geldi.

Kredi kartı borçlarındaki artış sonrası Merkez Bankası'nın kredi kartlarıyla ilgili atacağı değerlendirilen adımlar arasında taksit sınır, kredi kartından nakit çekiminin kısıtlanması gibi maddeler yer alıyor. Yine kredi kartı verilen kişilerin sınırlanması da gündemde.

CNN Türk'te konuşan Prof. Dr. Abulkadir Develi, kredi kartı harcamalarında enflasyonun ötesinde bir artış yaşandığına dikkat çekerek "Dolayısıyla bu güçlü talebin enflasyon üzerinde bir baskısı oluşuyor" dedi. İşte o açıklamalardan dikkat çeken satır başları:

NASIL DÜZENLEMELER GELEBİLİR?

"Yapılacak olan düzenlemeler belki lükse kaçan, yüksek gelir gruplarına dair bir kısıtlama söz konusu olabilir.

Dar gelirli vatandaşları da gözeterek enflasyon artışıyla beraber bir artış durumu söz konusu olabilir limitlerde.

Enflasyonla beraber kredi hacminin artması zaten beklenir. Maaşlar arttıkça kredi limitinin artması da beklenir. Burada önemli olan, bundan daha fazla artışı engellemektir.

Fiyatla artıp kredi kartı limitleri sabit kaldığı zaman ücretli kesim zora girebilir.

CEP TELEFONLARA DÜZENLEME GÜNDEMDE

Daha lüks olarak nitelendirdiğimiz, cep telefonu gibi araç gereçlerde tüketimi kısma noktasında bir düzenleme gelebilir. Bunu işin tüketim kısmını, ithalat kısmını olumlu etkileyecek bir düzenleme olabilir."

Öte yandan gündemdeki asgari ödeme tutarlarının artırılması, gecikme faiz oranının artırılması, nakit çekimin engellenmesi gibi kredi kartı kullanımını sınırlandıracak etkenler hakkında konuşan Develi, düzenleme yapılırken özellikle düşür gelirli grubun kollanması ve dengenin korunması gerektiğine dikkat çekti.