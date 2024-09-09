Kredi kartı limitlerinin gerçek gelirle uyumunu artırmak için, SGK kapsamında toplanan veri setleri ile Risk Merkezi veri setlerinin entegrasyonu sağlanması planlanıyor. İç talebi dengelemek, enflasyon beklentilerini çıpalamak ve cari açığı azaltmak amacıyla da bireysel krediler ve hedefli olmayan ticari kredilerde seçici miktarsal sıkılaştırma politikaları uygulanacak.

Bu kapsamda kredi kartlarına getirilmesi öngörülen ‘SGK ayarı’nın nasıl işleyeceğine dair detalar da netleşmeye başladı. Bu karar ile hükümetin bir taş ile üç kuş birden vurması bekleniyor.

YASAL TAKİBE DÜŞENLER ARTIYOR

Türkiye Gazetesi’ndeki yazısında SGK Başuzmanı İsa Karakaş, “Risk merkezi verilerine göre bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2024 yılı temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre olağanüstü artış olduğu görülmektedir. 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı ayına göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 41 artarak 1.063 bin kişi oldu. Temmuz 2024 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 122 artış ile 89 milyar TL oldu” bilgisini paylaştı.

2006 YILINDA SGK’DA YAPILAN REFORM LİMİT SINIRLAMASINA KAPI ARALADI

“Bütün bu olağanüstü rakamlar hükûmetin yüksek enflasyonla mücadelede kredi kartlarını dizginlemesi gerektiğini, artık herkesin ayağını yorganına göre uzatması gerektiği yönünde tedbirler almasının elzem olduğunu alenen ortaya koymuştur” diyen uzman isim kredi kartı limit sınırlamasının nasıl yapılabileceğini şu sözlerle açıkladı:

“2006 yılında reform yapıldı. SSK’nın üzerine Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve çeşitli sandıklar ilave edildi. Böylece ülkemizin tüm toplumu kapsamına alan en büyük Kurumu doğdu. Reformla birlikte biz müfettişlerin görüş ve önerilerinin de katkısıyla SGK nezdinde ülkemizin en büyük Veri Ambarı Sistemi tesis edildi. Bu ambar âdeta ülkemizin kozmik odası niteliğinde oldu. Keza tüm toplumumuzun en güvenilir sağlık, banka, işyeri, maaş-gelir… ve diğer verileri bilgi kirliliğinden arındırılarak bu ambarda özenle tutulmaktadır.

SGK SİSTEMİNİ BANKALARA AÇABİLECEK

Ortak datalarda veri bütünlüğünün sistematik şekilde sağlandığı bu veriler, sistem üzerinde konu bazlı yasa çerçevesinde konuyla sınırlı olarak diğer resmî kurumlar ile diğer kuruluşlara sistem üzerinden elektronik ortamda çıktıların sunumu mümkün bulunmaktadır. Dolayısıyla OVP hedefleri çerçevesinde işçi-memur ve diğer tüm çalışanlar ile emeklilerin güncel maaş durumlarının kredi kartı başvurusu esnasında gelir durumlarının tespiti açısından bankalara açılması mümkün hâle gelebilecektir.

KREDİ NOTU KREDİ KARTI LİMİTLERİNİ KAT KAT ARTIRDI

Bankalar kredi kartı başvurusunda ya da kartın limit artırımında kişinin gelir durumu ve kredi notuna dikkat etmektedir. Özellikle kredi kartı limiti artırımında kişinin kredi notunda sıkıntı yoksa uygulamada beyanını esas alarak gerçek gelirini kat kat geçen limitler tanımaktadır. Bu uygulamanın esasları ortaya konulduğunda bankalar artık SGK kapsamında toplanan veri setleri esas alarak limit belirleyeceklerdir. Bu durumda gerçek gelirlerinin altında maaşları SGK’ya bildirilenler limit artırmak için mecburen işverene baskı yaparak gerçek maaşlarının SGK’ya bildirilmesi için baskı yapacaklardır.

ÜÇ KOLDAN ENFLASYONLA MÜCADELEYE DESTEK

Netice itibarıyla gerçek gelirleri aşan afaki gelir beyanı yerine SGK verileri esas alınacağından bu durumda kredi kartı olanlar ayağını yorganına göre uzatmak zorunda kalacaktır. Böylece hükûmet bir yandan enflasyonla mücadelede talebin kısılması, bir yandan takipteki alacakların azalmasını dizginlerken diğer yandan SGK da ücret bazlı kayıt dışılıktan kaynaklanan prim kayıplarının bir bölümünü telafi edecektir.”