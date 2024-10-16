22 Eylül'de yapılan sınavın sona erdiği merakla beklenirken, bugün bu alanda bu kullanıma erişim imkanının kesilmesi bekleniyor. Adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabilecekler.

Cevap Kağıtları da İnternette

Ayrıca sınava katılan adayların cevap sunumları da ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 10 gün boyunca erişime açık olacak. Böylece adaylar, kendi performanslarını değerlendirerek hangi alanlarda daha fazla gelişim göstermelerini anlayabilecekler.