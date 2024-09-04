Biyolojik Çeşitlilik Tehlikede

Bölgedeki maden faaliyetleri, çevresindeki zengin biyolojik çeşitliliği de tehdit ediyor. ÇED raporuna göre, bu alanda 218 farklı bitki türü, 16 sürüngen türü ve 67 kuş türü bulunuyor. Özellikle endemik ve nesli tehlikede olan türlerin varlığı, maden çalışmalarının çevresel etkilerini daha da endişe verici hale getiriyor.

Köylüler Tarım ve Hayvancılıktan Vazgeçmek Zorunda Kalıyor

Maden sahasının çevresinde yaşayan köylüler, toz, patlamalar ve yol işgalleri nedeniyle tarım ve hayvancılık yapamaz hale geldiklerini belirtiyor. Çiftçiler, tarlalarından verim alamadıklarını ve hayvanlarının otlatılamadığını ifade ederek, bu durumun sürdürülemez olduğunu vurguluyor.

İçme Suları Kirleniyor, Köylüler İsyan Ediyor

Maden sahasından yayılan toz ve kimyasallar, köylülerin içme sularını da kirletmiş durumda. Köy halkı, bu durumun sağlıklarını tehdit ettiğini, evlerinin sürekli sarsıldığını ve hayvanlarının bile su içmediğini belirterek, madenin kapatılmasını talep ediyor.

Köylüler Topraklarını Terk Etmeyecek

Köylüler, tapulu arazilerine maden şirketi tarafından izinsiz el konulduğunu iddia ederek, topraklarını terk etmeyeceklerini, bu madenin kapatılması için direnmeye kararlı olduklarını söylüyor. Bölgedeki köylüler, tüm toplum savunucularını, ekolojistleri ve duyarlı bireyleri destek vermeye çağırıyor.