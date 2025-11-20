KOSGEB Van İl Müdürü Bilal Emre Yörük, işletmeleri ziyaret ederek hem istişarelerde bulundu hem de KOSGEB’in sağladığı destekleri anlattı.

İşletme ziyaretleri kapsamında OSB’deki bir firmayı da ziyaret eden Yörük; “KOSGEB olarak; üreten, istihdam sağlayan, değer oluşturan tüm KOBİ’lerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Van iş dünyasının güçlenmesi, işletmelerimizin rekabet gücünün artırılması ve bölgemizin kalkınmasına katkı sunmak için sahadayız, işletmelerimizle birlikteyiz” dedi.

Bilal Emre Yörük yaptığı paylaşımda; “KOSGEB olarak; işletmelerimizin üretim kapasitesini artırmak, karşılaştıkları sorunlar ve ihtiyaçlarını sahada tespit etmek ve destek mekanizmalarımızı daha etkin hâle getirmek üzere, ilimizdeki saha ziyaretlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda bugün, Van OSB’de faaliyet gösteren; bölgesel istihdama, üretime ve ekonomik kalkınmaya önemli katkılar sunan, Van TSO Başkanımız Sn. Necdet Takva’nın sahibi olduğu Şahin Bey Tavukçuluk – Et Ürünleri İşleme Tesisini ziyaret ettik. Tesiste yürütülen üretim süreçlerini yerinde inceledik; kapasite artırımı, yeni yatırım alanları ve işletmenin büyüme planlarına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Bu ziyaret, ilimizin gıda sektöründeki potansiyelini daha da görünür kılan önemli bir fırsat sundu” ifadelerini kullandı.

Ziyarete ilişkin olarak Necdet Takva ise; “Ziyaretinizden, ufuk açıcı önermelerinizden büyük memnuniyet duyduk, istifade ettik” dedi.