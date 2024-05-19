Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Girişimcilik Destek Programları’nı yeniledi. Düzenlemeye ilişkin detayları Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. KOSGEB Van İl Müdürü Bilal Emre Yörük de, girişimcilere çağrıda bulundu.

Düzenleme ilişkin detaylı bilgi veren Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Van İl Müdürü Bilal Emre Yörük, iş kurma ve iş geliştirme programları hakkında açıklamalarda bulunurken, wanhaber aracılığıyla da girişimcilere çağrıda bulundu.

“GİRİŞİMCİ ADAYLARIMIZI BEKLİYORUZ”

Girişimcilik destek programlarının detaylarından bahseden KOSGEB Van İl Müdürü Bilal Emre Yörük, “İki farklı programımız var. Birincisi İş Kurma Desteği. Bu desteğe KOSGEB destek kapsamında olan tüm hizmet ve ticaret sektörleri müracaat edebilecek. Diğeri de İş Geliştirme Desteği yürürlüğe alındı, bu program kapsamında da; girişimcilik eğitimlerinin tamamlanması gerekli. Bu programa KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren 0 ve 1 yaş arasındaki işletmeler başvurabilir. KOSGEB halihazırda başvuruları almaya başladı. Bu bağlamda girişimcileri ve girişimci adaylarımızı çağrı için bekliyoruz.” dedi.

“ÇAĞRILAR DEVAM EDECEK”

Çağrıların dönem bazda devam edeceğine değinen KOSGEB Van İl Müdürü Yörük, “Çağrılarımız devam edecek, girişimcilerimiz bu çağrı dönemlerini takip etsinler, başvurularını yapsınlar. Tabii bu başvurularda projelerin nitelikleri önemli, niteliği ve niceliği ne kadar artarsa desteği alma hakkı da o kadar artıyor. Burada amaç ülkeye katma değeri yüksek başarılı işletmelerin kazandırılması, kaynakların da etkin ve verimli kullanılması.” diyerek bilgi verdi.

KOSGEB Van İl Müdürü Yörük, “Kalkınma anlamında bu başvuruların fazla olmasını da niteliklerinin yüksek olmasını da fazlasıyla önemsiyoruz. İşletmelerimizin KOSGEB Müdürlüğümüze başvurularını da bekliyoruz. Konunun detaylarına dair resmi siteden ya da danışmanlarımızdan bilgi alabilirler. İldeki tüm girişimci ve girişimci adaylarımızı KOSGEB’e bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

KOSGEB Van İl Müdürü Bilal Emre Yörük, bu yıl iki defa başvuruya açılacak olan İş Geliştirme Desteği ve İş Kurma Desteği kapsamında yapılacak olan başvuruların, 10 Mayıs - 28 Haziran 2024 tarihleri arasında resmi site üzerinden yapılabileceğini belirterek, danışmanlardan da konu hakkında detaylı bilgilerin alınabileceğini sözlerine ekledi.