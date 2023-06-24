Wanhaber / Ramazan Çetin
KOSGEB Van İl Müdürü Bilal Emre Yörük’e, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi sonrasında KOBİ’lere sunulan hizmetler ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi verildi.
KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt imzasıyla Yörük’e gönderilen teşekkür belgesinde; “6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi sonrasında KOBİ’lerimize sunulan hizmetlerin aksamamasına yönelik üstün gayret ve özverili çalışmalarınızdan dolayı teşekkürlerimizi sunarız” denildi.
Yörük de, aldığı belgenin ardından; “KOSGEB İdaresi Başkanımız Sayın Hasan Basri Kurt’a teşekkürlerimizi arz ederiz” dedi.