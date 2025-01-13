2025 yılı köprü ve otoyol geçiş ücretleri belli oldu... 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için geçiş ücreti 47 TL, Osmangazi Köprüsü 795 TL, Çanakkale Köprüsü 790 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ise 80 TL oldu.

15 TEMMUZ VE FSM KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİNE YÜZDE 42 ZAM

Yavuz Sultan Selim 1. Sınıf yüzde 15 zamlanırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yüzde 42 zamlanmış oldu. Osmangazi'de de artış yüzde 42.3'ü buldu. Fatih Sultan Mehmet köprüsü de yüzde 42 zamlanırken Çanakkale Köprüsü'nde zam oranı yüzde 35'te tutuldu.

AVRASYA TÜNELİNDE TEK YÖN 225 TL OLDU

Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 225 TL, minibüsler için 337,5 TL, motosikletler için ise 175 TL olarak belirlendi.

Ücretler gece 00:00’dan sabah 04:59’a kadar %50 indirimli olarak, otomobiller için 112,5 TL, minibüsler için 168,75 TL, motosikletler için ise 87,5 TL olarak uygulanacak.