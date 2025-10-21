S.S. 31 Nolu Servis Araçları Kooperatifi Başkanı Mümtaz Atacan tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bazı haber organlarında yayımlanan haberde, Van Tuşba ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir minibüste uyuşturucu madde ele geçirildiği ve aracın üzerinde "okul taşıtı" ibaresi bulunduğu belirtilmiştir. Bu haber, kamuoyunda okul servis araçları ve servis kooperatifleri hakkında yanlış algılara yol açabilecek niteliktedir.

Bu vesileyle, konunun resmi okul taşıtları ile hiçbir ilgisi olmadığını net bir şekilde kamuoyu nezdinde vurgulamak istiyoruz. Öncelikle ifade etmek isteriz ki, söz konusu araç S plakalı bir servis aracı değildir. Kooperatifimize ait araçlar, Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili trafik mevzuatı çerçevesinde titizlikle denetlenmekte olup, her bir araç S plakasını taşımakta ve yalnızca yetkili okul servis taşımacılığında kullanılmaktadır. Haberlerde bahsedilen araç, kooperatifimizin filosunda yer almamakta ve üyemizle bağlantısı bulunmamaktadır. Bu olay, bireysel bir suç eylemi olup, genel servis taşımacılığı sektörünü lekeleyecek şekilde yorumlanmamalıdır.” denildi.

“GEREKLİ YASAL ADIMLARIN ATILMASINA DESTEK VERİYORUZ”

Yazılı açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi;

“Kooperatifimiz, yıllardır Van ve çevresinde binlerce öğrencinin güvenli ulaşımını sağlamak üzere faaliyet göstermekte olup, araçlarımız düzenli bakım ve denetimlerden geçerek en yüksek standartlarda hizmet sunmaktadır. Uyuşturucu gibi suç unsurlarıyla mücadelede emniyet güçlerimizin yanındayız ve bu tür olayların servis kooperatiflerimizi etkilememesi için gerekli yasal adımların atılmasına destek veriyoruz. Kamudan ve basından ricamız, benzer haberlerde araç plakaları ve kooperatif bilgileri gibi somut detayların doğrulanmasıdır. Yanlış bilgilendirmelerin sektöre ve velilerimizin güvenine zarar vermesini önlemek adına, doğru ve titiz habercilik anlayışını sürdürmeye davet ediyoruz.”