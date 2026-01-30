Van’da kültürel mirasın sanat ve tasarım yoluyla yeniden düşünülmesini hedefleyen Kültürel Miras Atölyesi, 31 Aralık Cumartesi günü 12.00–17.00 saatleri arasında Elite World Otel’de düzenlenecek. Van’da ilk kez bu kapsamda gerçekleştirilecek atölye, farklı disiplinlerden katılımcıları bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Atölyeye başta sanatçılar, resim öğretmenleri, sanat tarihçileri ve tasarım alanına ilgi duyanlar olmak üzere, kültürel mirası sanat ve tasarım perspektifiyle ele almak isteyen tüm katılımcılar davet ediliyor.

Atölye kapsamında oluşturulacak odak gruplar aracılığıyla özgün çalışmaların üretilmesi, bu çalışmaların düşünsel ve kavramsal altyapısının ise katılımcılar tarafından aktarılması hedefleniyor. Program kapsamında tarihçi Neşe Evliyaoğlu, “Geçmişten Günümüze Van’ın Kültürel Miras Öğeleri” başlıklı sunumuyla katılımcılarla buluşacak.

Tasarımın temel ilkelerine ilişkin seminer ise ressam Recep Orgun tarafından verilecek. Günün ikinci bölümünde ise minyatür sanatçısı Hakim Kiye ve ressam Zeydin Eriş eşliğinde gerçekleştirilecek tasarım atölyesinde, kültürel mirasın sanatsal üretim sürecine nasıl aktarılabileceği üzerine uygulamalı çalışmalar yapılacak.

Etkinlikte, Van’ın tarihsel ve kültürel birikiminin sanat ve tasarım aracılığıyla yeniden yorumlanması, katılımcıların kendi üretim süreçlerine bu mirası nasıl dahil edebileceklerinin tartışılması hedefleniyor.