Konyaspor- Galatasaray maçı ne zaman? Konyaspor- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Konyaspor - Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Tarih: 16 Ağustos 2024, Cuma

Saat: 21.00

Kanal: beIN Sports 1

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, Konyaspor ile Galatasaray 16 Ağustos Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 21.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Konyaspor, yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak isterken, Galatasaray ise şampiyonluk mücadelesi vermek için sahaya çıkacak. İki takım arasındaki zorlu maç, futbolseverlerin ilgisini çekmeyi başaracak.

Maçın önemli detayları şöyle:

Tarih: 16 Ağustos 2024, Cuma

Saat: 21.00

Kanal: beIN Sports 1

Stat: Konya Büyükşehir Torku Arena



Konyaspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma, Süper Lig'in 2. haftasının açılış maçı olacak. Futbolseverler, maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak takip edebilecek.