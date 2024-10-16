İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 1,2, 2,2 ve 0,8 oranlarında artış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 23,4, 30,4 ve 23,1 oranlarında artış gösterdi.

Açıklanan KFE oranlarına göre 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,0 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 27,4 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 14,7 oranında azalış gösterdi.

EN DÜŞÜK YILLIK DEĞİŞİM GÖSTEREN BÖLGELER

Eylül ayı KFE istatistiklerine göre en düşük yıllık değişim gösteren bölgeler; yüzde 13,7 ile TR61 (Antalya, Burdur, Isparta) bölgesi, yüzde 23,1 ile TR31 (İzmir) bölgesi, yüzde 23,4 ile TR10 (İstanbul) bölgesi oldu.

EN YÜKSEK YILLIK DEĞİŞİM GÖSTEREN BÖLGELER

Eylül ayı KFE istatistiklerine göre en yüksek yıllık değişim gösteren bölgeler arasında yüzde 44,7 ile aralarında Van’ın da yer aldığı TRB bölgesi de yer aldı.

En yüksek yıllık değişim gösteren bölgeler sırasıyla şu şekilde; yüzde 45,2 ile TRA (Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır) bölgesi, yüzde 44,7 ile TRB (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari, Van) bölgesi, yüzde 38,2 oran ile TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) bölgesi oldu.