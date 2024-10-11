Kola Fiyatlarına Ciddi Artış

Yeni tarifeye 22 Ekim 2024 tarihinden itibaren geçiş yapılacağı bildirildi. Tüketicilerin cebini zorlayacak bu zam, dikkatleri kola piyasasına çevirdi.Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bu durumu kamuoyuna duyurarak, zamlı fiyatların yakında alışveriş raflarında yer alacağını belirtti. 2,5 litrelik ürünün yanı sıra, 1,5 litrelik Coca-Cola'nın da 45 TL'den satılacağı açıklandı. Bu artışlar, gıda fiyatlarındaki genel yükselişin kola gibi içeceklerin fiyatlarını da nasıl etkilediğinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.Son zamanlarda artan maliyetler, birçok ürünün fiyatlarına yansırken, kola gibi popüler içeceklerin de zamlanması tüketiciler arasında endişe yaratıyor. Gıda fiyatlarındaki bu dalgalanma, her gün daha fazla kişinin alışveriş tercihlerinde değişiklik yapmasına yol açıyor ve kola tüketiminin geleceği hakkında soru işaretleri oluşturuyor.