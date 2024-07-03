İşvereniniz, maaş bilgilerinizi paylaşmakta isteksiz olabilir, ancak en azından yasal olarak ödenmesi gereken asgari ücreti size açıklayabilir.

İş sözleşmenizi inceleyin:

İş sözleşmenizde kök maaşınızın net tutarı belirtilmiş olabilir.

Sözleşmenizi detaylıca gözden geçirin ve kök maaşınızı tespit edin.

Maaş bordronuzu inceleyin:

Periyodik olarak aldığınız maaş bordronuzda kök maaşınızın net tutarı yazıyor olabilir.

Bordronuzdaki brüt maaş bilgisinden SGK, vergi ve diğer kesintileri çıkararak kök maaşınızı hesaplayabilirsiniz.

Sendika ile iletişime geçin:

Çalıştığınız sektörde varsa bir sendika, kök maaşlarına ilişkin bilgi verebilir.

Sendika, sektörünüzdeki ortalama kök maaş düzeylerini de size aktarabilir.

İş Kanunu ve asgari ücret bilgilerini inceleyin:

Yasal olarak belirlenen asgari ücret düzeylerini inceleyerek, kendi kök maaşınızı karşılaştırabilirsiniz.

Asgari ücretten daha düşük bir kök maaş alıyorsanız, bu durum yasal olmayabilir.

Önemli olan, kök maaşınızı net bir şekilde öğrenmek ve yasal haklarınızın farkında olmaktır. Bu sayede, adil bir ücret alıp almadığınızı değerlendirebilirsiniz.

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi