Markanın Sahibi Hakkında Bilgiler Ortaya Çıkıyor

Popülaritenin ardındaki isim hakkında çok fazla bilgi bulunmaması, vatandaşların merakını artırıyor.1996 yılında İznik’te küçük bir dükkân olarak yola çıkan Köfteci Yusuf, günümüzde Türkiye genelinde yüzlerce şubeye ulaşarak büyük bir marka haline gelmiştir. Markanın arkasındaki ismin kim olduğu, sosyal medyada gündem oluşturarak birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı.

Yusuf Akkaş: Markanın Yüzü

Köfteci Yusuf'un sahibi, 1978 yılında Bursa'nın Kızılhisar köyünde dünyaya gelen Yusuf Akkaş’tır ve %100 pay oranıyla bu markanın sahibi konumundadır. Akkaş, lezzetli köfteleri ve kaliteli hizmet anlayışıyla markayı büyütmeyi başarmış bir isim olarak dikkat çekiyor.