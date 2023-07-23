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Olay, Çepni Mahallesi’nde bulunan geri dönüşüm fabrikasına meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikadan çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, bahçede bulunan geri dönüşüm malzemelerine sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın 3 saat sonra kontrol altına alındı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın 3 saat sonra kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor. İHA