Apar Topar Ayrılığın Perde Arkası

Kaan Taşaner, diziye katıldığı için pişmanlık duyduğunu belirtirken, ayrılığın tam nedenine dair belirsizlikler sürüyordu.Dizinin karmaşık ilişki dinamiklerinin daha da içinden çıkılmaz hale gelmesi, Heves ve Giray arasındaki yasak ilişki nedeniyle izleyiciyi diziden uzaklaştırdı. Cuma akşamlarının zirvesinde yer alan Kızılcık Şerbeti, 3. sezonuyla reyting kaybı yaşasa da, izleyicilerin Doğa ve Fatih karakterlerini özlemesi bu durumu daha da belirgin hale getirdi.

RTÜK Şikayetleri ve Senaryo Değişikliği

Gazeteci Birsen Altuntaş, Giray ve Heves’in ayrılığının gerçek nedenini açıkladı; izleyicinin bu ilişki için RTÜK’e "ahlakımız bozuluyor" şikayetinde bulunduğunu ve kanalın bu şikayetler sonrası bir RTÜK cezasını daha kaldıramayarak senaryoda değişiklik yapmak zorunda kaldığını belirtti.