Yaklaşan kış öncesi birçok vatandaş arasında en çok merak edilen konulardan birisi de odun - kömür fiyatları oldu.

Wanhaber, bu sorunun yanıtını yetkilisine sordu. İşte Van’da güncel şekliyle odun - kömür fiyatları…

Güncel kömür fiyatları hakkında bilgi veren Van Oduncular ve Kömürcüler Kooperatifi Başkanı Hacı Fehim Yakut, “Fiyatlar döviz kuru üzerinden hesaplandığı için az da olsa kömür ve odun fiyatı arttı” dedi.

İşte Van’da güncel kömür ve odun fiyatlar (ton);

Ukrayna 1. kalite limon kömür: 12 bin TL

2. kalite limon kömür: 9 bin TL

3. kalite kömür: 7 bin 500 TL (Karma kömür)

Ukrayna 1. kalite portakal kömür: 13 bin TL

2. kalite portakal kömür: 8 bin TL

Şırnak kömürü 1. kalite: 5 bin TL

2. kalite Şırnak kömür: 4 bin TL

Meşe odun: 6 bin TL

Karma odun: 5 bin TL