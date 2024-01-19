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Türkiye'nin geneli kışın etkisini altına girmiş durumda...

Kış yüzünü iyiden iyiye gösterirken, grip vakaları ise artmaya başladı.

Vatandaşların çoğu hasta ve hastanelere bu yüzden başvuranların sayısı da arttı.

Gripten korunmak için yapmamız gereken bazı şeyler var.

İlk olarak sağlıklı beslenmek ve uyku düzenine dikkat etmek gerekiyor.

Peki, gripten korunmak için diğer yöntemler neler? İşte detaylar...

Gripten korunmanın en etkili 5 yolu!

1. Gripten korunmanın en kolay yolu kişisel hijyen kurallarına dikkat etmekten geçiyor.

Ellerinizi bol su ve sabunla yıkamanız gerekiyor. Akşam eve geldiğinizde de mutlaka duş alın.

2. Grip aşısı grip mevsimi boyunca (ekim-mart ayları arasında) yaptırılabilir. Ancak aşı yaptırdıktan sonra dikkati elden bırakmamak gerekiyor.



3. Kalabalık ortamlarda bulunmayın. Uzun süre kapalı ve kalabalık ortamlarda bulunmak, grip riskini artırıyor.

4. Ağız, burun ve gözlere kirli eller ile temas edilmemeli. Eğer evde hasta bir birey varsa ondan da mutlaka uzak durulmalı.

5. Bol vitamin almalı, bolca su içmeli ve sizi güçlendirecek besinler tüketmelisiniz.