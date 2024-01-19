Tahmini Okuma Süresi: dakika

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikten sonra yeni yılla birlikte belirlenen yeni vergi oranları akaryakıtta fiyat yükselişlerine neden olmuştu.

Yılın bu ilk günlerinde yaşanan süreçten sonra motorine 41 kuruş indirim yapıldı.

Son küresel şartlar ve brent petrol fiyatlarındaki hareket yine pompaya zam olarak yansıyacak.

Motorine 1,15 TL zam geldi

Bu kapsamda motorine 1 lira 15 kuruş zam geliyor. Zam 19 Ocak gecesinden itibaren geçerli olacak.

Akaryakıt fiyatlarında son değişiklik LPG litre fiyatına 37 kuruşluk zamla yaşanmıştı.

3 büyükşehirde akaryakıt fiyatları

Buna göre 3 büyükşehirde akaryakıt litre fiyatları şu şekilde güncellenmiş olacak

Ankara’da benzin 37,47 lira, motorin 40,39 lira

İstanbul’da benzin 36,79 lira, motorin ise 40,21 lira

İzmir’de benzin 37,65, motorin 41,01 lira oldu.