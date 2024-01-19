Yıl sonunda belirlenen 6 aylık eflasyon farkı, SSK ve Bağkur için yüzde 37,57 olmuştu.
Buna göre, sayıları 16 milyonu bulan SSK ve Bağkur emeklileri aylıklarına yüzde 37,57 zam almıştı.
Son Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 5 ek zam yapılacağını duyurdu.
Böylece SSK ve Bağkur emeklilerin maaşına 2024'ün ilk 6 ayı için toplam yüzde 42,60 zam yapıldı.
Bu zam oranının yanı sına SSK ve Bağkur emeklilerinin en düşük emekli maaşı da 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseldi.
Emekliye zam TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti
En düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesi ile SSK ve Bağkur emekli maaşlarında ek yüzde 5 artış içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
Bundan sonraki aşamalar
Teklifin önümüzdeki haftada TBMM Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor. Genel Kurul oylamasının ardından kanun yasalaşacak ve Resmi Gazete'de yayınlanınca, resmiyete kavuşmuş olacak.
Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayınlanmasından sonra ise zam farkları geriye dönük olarak emeklilerin maaşlara yansıtılacak.
En düşük maaş 10 bin lira
Kök maaşı 10 bin liradan düşük olan tüm emeklilerinin maaşı yüzde 42,60 zamla birlikte 10 bin liraya ulaşamıyorsa da aradaki fark bütçeden karşılanarak 10 bin liraya tamamlanacak.
SSK ve Bağkur emeklilerin yeni maaşları
Kök maaşı 10 bin lira ve üzerindeki emeklilerin maaşı ise yüzde 42,60 zam birlikte şöyle olacak:
Eski maaş / Yeni maaş
10.000 lira / 14.260 lira
10.250 lira / 14.616,5 lira
10.500 lira / 14.973 lira
10.750 lira / 15.329,5 lira
11.000 lira / 15.686 lira
11.250 lira / 16.042,5 lira
11.500 lira / 16.399 lira
11.750 lira / 16.755,5 lira
12.000 lira / 17.112 lira
12.250 lira / 17.468,5 lira
12.500 lira / 17.825 lira
12.750 lira / 18.181,5 lira
13.000 lira / 18,538 lira
13.250 lira / 18.894,5 lira
13.500 lira / 19.251 lira
13.750 lira / 19.607,5 lira
14.000 lira / 19.964 lira
14.250 lira / 20.320,5 lira
14.500 lira / 20.662,5 lira
14.750 lira / 21.033,5 lira
15.000 lira / 21.390 lira
15.250 lira / 21.746,5 lira
15.500 lira / 22.103 lira
15.750 lira / 22.459,5 lira
16.000 lira / 22.816 lira
16.250 lira / 23.172,5 lira
16.500 lira / 23.529 lira
16.750 lira / 23.885,5 lira
17.000 lira / 24.242 lira
17.250 lira / 24,598,5 lira
17.500 lira / 24.955 lira
17.750 lira / 25.311,5 lira
18.000 lira / 25.668 lira
18.250 lira / 26.025,5 lira
18.500 lira / 26.381 lira
18.750 lira / 26.737,5 lira
19.000 lira / 27.094 lira
19.250 lira / 27.450,5 lira
19.500 lira / 27.807 lira
19.750 lira / 28.163,5 lira
20.000 lira / 28.520 lira
20.250 lira / 28.250 lira
20.500 lira / 29.233 lira
20.750 lira / 29.589,5 lira
21.000 lira / 29.946 lira
21.250 lira / 30,302,5 lira
21.500 lira / 30.659 lira
21.750 lira / 31.015,5 lira
22.000 lira / 31.372 lira
22.250 lira / 31.728,5 lira
22.500 lira / 32.085 lira
22.750 lira / 32.441,5 lira
23.000 lira / 32.798 lira
23.250 lira / 33.154,5 lira
23.500 lira / 33.511 lira
23.750 lira / 33.867,5 lira
24.000 lira / 34.224 lira
24.250 lira / 34.480,5 lira
24.500 lira / 34.937 lira
24.750 lira / 35.293,5 lira
25.000 lira / 35.650 lira
25.250 lira / 36.006,5 lira
25.500 lira / 36.363 lira
25.750 lira / 36.719,5 lira
26.000 lira / 37.076 lira
26.250 lira / 37.432,5 lira
26.500 lira / 37.789 lira
26.750 lira / 38.145,5 lira
27.000 lira / 38.502 lira
27.250 lira / 38,858,5 lira
27.500 lira / 39.215 lira
27.750 lira / 39.571,5 lira
28.000 lira / 39.928 lira
28.250 lira / 40.284,5 lira
28.500 lira / 40.641 lira
28.750 lira / 40.997,5 lira
29.000 lira / 41,354 lira
29.250 lira / 41.710,5 lira
29.500 lira / 42.067 lira
29.750 lira / 42.423,5 lira
30.000 lira / 42.780 lira
En düşük ölüm aylıkları ne kadar oldu
Türkiye’de bulunan 16 milyon emeklilerin maaşları 10 bin liranın altında olmayacak. Ancak vefat eden bir emeklinin eşi eğer maaşın yüzde 50’sini alıyorsa en düşük maaşı 5 bin lira, vefat eden emeklinin çocuğu yüzde 25 pay çocuğu alıyorsa en düşük 2 bin 500 alacak.Kaynak: AA