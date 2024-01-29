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Çarşamba günü Van Spor FK, Kırşehir deplasmanında sahaya çıkacak. Her iki ekip için de son derece önem arz eden mücadeleyi yönetecek hakemler açıklandı.

TFF 2. Lig'in 23. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

Buna göre Çarşamba günü Kırşehir Ahi Stadı’nda oynanacak olan ve saat 12.00’de başlayacak Kırşehir Futbol Spor Kulübü – Van Spor FK maçını hakem Ferhan Kestanlıoğlu yönetecek. Müsabakada Uğur Başdaş ve Eren Öksüzler yardımcı hakem, Anıl Şen ise dördüncü hakem olarak görev alacak.