Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK’nin de mücadele ettiği Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta heyecan devam ediyor. Bugün hem üst sıraları, hem play – off hattını yakından ilgilendiren maçta Motolux 68 Aksarayspor ile Artı Değer Van Spor FK karşı karşıya gelecek.

Günün bir diğer zorlu maçında ise Menemen Futbol Kulübü sahasında Çimentaş Elazığspor’u konuk edecek. Bu maçta üst sıraları yakından ilgilendiriyor.

Futbolseverlerin yakından takip edeceği Kırmızı Grup maçlarının tamamı bugün saat 14.00’te başlayacak.

İşte Kırmızı Grup’ta günün maçları;

16.02.2025 14:00 Menemen Futbol Kulübü - Çimentaş Elazığspor

16.02.2025 14:00 Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK - Ülkea Nazillispor

16.02.2025 14:00 Ankara Demirspor - Karaman Futbol Kulübü

16.02.2025 14:00 Merkür Jet Erbaaspor - Belediye Derince Spor

16.02.2025 14:00 Motolux 68 Aksarayspor - Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü

16.02.2025 14:00 Diyarbekir Spor A.Ş. - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

16.02.2025 14:00 Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor - Karacabey Belediye Spor A.Ş.

16.02.2025 14:00 Somaspor - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.

16.02.2025 14:00 Giresunspor - Bucaspor 1928