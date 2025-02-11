Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçları yarın oynanacak. Kıyasıya mücadelenin devam ettiği grupta yarın ilk maç saat 13.30’da başlayacak. Bu maçta Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş., Ankara Demirspor’u konuk edecek.

Grupta diğer maçlar ise saat 14.00’te başlayacak. Lider Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor, deplasmanda Bucaspor 1928 ile karşılaşacak. 50 puan ve averaj farkıyla 2. sırada yer alan Motolux 68 Aksarayspor ise deplasmanda Ülkea Nazillispor karşı karşıya gelecek.

Kırmızı Grup’ta 22. Hafta maç programı şu şekilde;

12.02.2025 13:30 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Ankara Demirspor

12.02.2025 14:00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. - Somaspor

12.02.2025 14:00 Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü - Menemen Futbol Kulübü

12.02.2025 14:00 Karacabey Belediye Spor A.Ş. - Diyarbekir Spor A.Ş.

12.02.2025 14:00 Çimentaş Elazığspor - Giresunspor

12.02.2025 14:00 Karaman Futbol Kulübü - Merkür Jet Erbaaspor

12.02.2025 14:00 Bucaspor 1928 - Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor

12.02.2025 14:00 Ülkea Nazillispor - Motolux 68 Aksarayspor

12.02.2025 14:00 Belediye Derince Spor - Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK