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Wanhaber / Özel

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 5. hafta heyecanı, Cumartesi günü oynanacak olan maçlarla başlayacak. Ligde ilk 4 maçını kazanarak zirveye tutunan Van Spor FK, 5. maçını da kazanarak galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor.

Cumartesi günü Weecoıns Kırklarelispor ile karşılaşacak olan Van Spor FK, bu maça sıkı hazırlanıyor.

MAÇIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Cumartesi günü saat 16.00’da Kırklareli Atatürk Stadı’nda oynanacak olan Weecoıns Kırklarelispor – Van Spor FK maçını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre maçta Enver Aydın, düdük çalacak. Aydın’ın yardımcılıklarını Enes Biroğlu ve Bedirhan Soydemir yapacak. Müsabakada 4. hakem olarak da Muammer Sarıdağ görev alacak.

HAFTANIN MAÇLARI

23.09.2023 - 15:00 : 1461 Trabzon Fk - Hes İlaç Afyonspor Kulübü

23.09.2023 - 15:00 : Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. - Ankaraspor

23.09.2023 - 15:30 : Serik Belediyespor - Karacabey Belediye Spor A.Ş.

23.09.2023 - 15:30 : Ankara Demirspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

23.09.2023 - 15:30 : Zonguldak Kömürspor A.Ş - Diyarbekir Spor A.Ş.

23.09.2023 - 16:00 : Bursaspor - Altınordu

23.09.2023 - 16:00 : Weecoıns Kırklarelispor - Van Spor Fk

23.09.2023 - 19:00 : Bucaspor 1928 - Nazilli Belediyespor

24.09.2023 - 15:30 : Kırşehir Futbol Spor Kulübü - Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.

Haber: Umut Tarhan