Wanhaber / Özel
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 5. hafta heyecanı, Cumartesi günü oynanacak olan maçlarla başlayacak. Ligde ilk 4 maçını kazanarak zirveye tutunan Van Spor FK, 5. maçını da kazanarak galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor.
Cumartesi günü Weecoıns Kırklarelispor ile karşılaşacak olan Van Spor FK, bu maça sıkı hazırlanıyor.
MAÇIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU
Cumartesi günü saat 16.00’da Kırklareli Atatürk Stadı’nda oynanacak olan Weecoıns Kırklarelispor – Van Spor FK maçını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre maçta Enver Aydın, düdük çalacak. Aydın’ın yardımcılıklarını Enes Biroğlu ve Bedirhan Soydemir yapacak. Müsabakada 4. hakem olarak da Muammer Sarıdağ görev alacak.
HAFTANIN MAÇLARI
- 23.09.2023 - 15:00 : 1461 Trabzon Fk - Hes İlaç Afyonspor Kulübü
- 23.09.2023 - 15:00 : Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. - Ankaraspor
- 23.09.2023 - 15:30 : Serik Belediyespor - Karacabey Belediye Spor A.Ş.
- 23.09.2023 - 15:30 : Ankara Demirspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.
- 23.09.2023 - 15:30 : Zonguldak Kömürspor A.Ş - Diyarbekir Spor A.Ş.
- 23.09.2023 - 16:00 : Bursaspor - Altınordu
- 23.09.2023 - 16:00 : Weecoıns Kırklarelispor - Van Spor Fk
- 23.09.2023 - 19:00 : Bucaspor 1928 - Nazilli Belediyespor
- 24.09.2023 - 15:30 : Kırşehir Futbol Spor Kulübü - Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.
Haber: Umut Tarhan