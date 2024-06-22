1 Temmuz’dan itibaren uygulamada değişikliğe gidilecek konulardan biri de yüzde 25 kira sınırı. Ancak bu tartihten itibaren kiralar için başka bir çok yeni önlem getirilmesi de gündemde. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışılıkla mücadele kapsamında vergi mevzuatında değişiklik yapacak. Yeni düzenlemede kiracı ve ev sahiplerini yakından ilgilendiren konular olacak. Elden kira ödemelerine ceza yolda!

HEM EVLER HEM DE İŞ YERLERİ İÇİN GEÇERLİ OLACAK

Bakanlığın yeni vergi yasası paketinde evini kiraya verenlerin bu bedeli elden alması önlenecek. Bu amaçla elden kira ödemelerinde kiracılara da özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ancak kiracı ödemeyi elden yaptığını idareye bildirirse kiracıya ceza kesilmeyecek. İş yeri kiralamalarında da aynı kural geçerli olacak.

HER AY BANKAYA YATAN PARADAN KESİLECEK

Ayrıca Sözcü Gazetesi’nin haberine göre de evini kiraya verenlerin yılda bir defa beyanname vererek ödedikleri kira vergisinin (Gayrimenkul Sermaye İradı-GMSİ) otomatik vergiye dönüşebileceği de belirtiliyor. Yeni vergi paketinde yer alması beklenen düzenleme ile kiracı kirasını her ay bankaya yatıracak. Banka hesaba düşen kira parasının yüzde 20’sini (5’te 1’ini) vergi olarak kesip Maliye’ye gönderecek, geriye kalanı ev sahibinin hesabında bırakacak. Yeni düzenlemeyle örneğin evini 10 bin lira kiraya veren ev sahibinin aylık kira geliri 8 bin liraya düşecek.

GELECEK YIL HAYATA GEÇİRİLMESİ PLANLANIYOR

Mevcut yasaya göre bir yıl boyunca elde edilen kira gelirlerinin vergisi bir sonraki yıl beyanname verilerek ödeniyor. Beyan sırasında her yıl yeniden değerleme oranında artan istisna tutarı toplam gelirden düşülüyor ve kalan kısım üzerinden yüzde 15’ten başlayarak vergi alınıyor.

Yeni getirilecek sistemde ise kira gelirleri tıpkı çalışanların her ay maaşından yapılan vergi kesintisi (stopaj) gibi kesintiye uğrayabilir. Bütün kira ödemeleri bankalar üzerinden yapılacak. Banka, faiz ve benzeri kazançlarda olduğu gibi ev sahibinin hesabına yatan kira parasından yüzde 20 oranında stopaj kesebilir. Kalan tutarın ise vergisi ödenmiş kira geliri olarak ev sahibinin hesabına düşebileceği belirtildi.

Bu yöntemle, normalde yüzde 15’ten başlayan kira vergisi yüzde 20’ye yükselmiş olacak. Ev sahipleri daha sonra isterlerse giderlerini beyan edip ödedikleri vergiden iade talep edebilecek. Uygulamanın 2025’ten itibaren elde edilecek kira gelirlerinde geçerli olacağı ifade edildi.