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Yıllardır meydan özlemi yaşayan, konserler, mitingler ve eğlence programlarında büyük sıkıntıların yaşandığı Van'da, Büyükşehir Belediyesi yepyeni bir projeye imza attı.

Kentin kalbi konumundaki Cumhuriyet Caddesi Merkez Bankası yanında bulunan 6580 metrekarelik alan kent meydanı olarak yepyeni bir konseptte tasarlandı. Tamamı Büyükşehir Belediyesine ait alanda yapılan meydan, konser, tiyatro, gösteri ve mitinglerde kullanılabilecek, ayrıca meydanda oturma alanları ve yeşil alan da olacak. Yapılacak olan ışıklandırma çalışmalarıyla da meydan, gece etkinliklerinde de rahatlıkla kullanılabilecek. Meydanın bitişiğindeki Park AVM'nin devasa duvarı ise Van'ın doğal ve kültürel güzelliklerini yansıtan resimlerle donatıldı.

Ressamlar tarafından duvara Akdamar Adası, Van Kalesi, Van Kedisi, Hüsrev Paşa Camii, Flamingo ve Van Balığı resimleri çizildi. Yılsonuna kadar yapımı tamamlanacak olan meydan, kentteki etkinliklerin yeni adresi olacak.

VANLI RESSAMLAR KENT MEYDANINA İZ BIRAKTI

Van'ın en büyük eksikliklerinin başında gelen yeni kent meydanında çalışmalar büyük bir titizlikle devam ediyor. Alt, üst ve çevre düzenlemesi ile birlikte Van halkının hizmetine girecek olan meydanda işçiler gece gündüz demeden çalışıyor. Bu çalışmaların başında ise görsel anlamda duvara resmedilen Van'ın tarihi ve turistik ören yerlerinin resmedilmesi geliyor. Van Kent Meydanı yazılan duvara, Muradiye Şelalesi, Hüsrev Paşa Külliyesi, Bahçesaray Kırmızı Köprüsü, Van Kedisi, Van Evleri, Akdamar Adası, Halime Hatun Kümbeti ve daha pek çok eser resmedildi.

"MESLEĞİMİZE OLDUKÇA FAZLA ÖNEM VERİYORUZ"

Söz konusu çalışma ile ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan ressam Mustafa Akbaş, "Yaklaşık yarım asırlık meslek hayatımda ressam olarak yaptığımız tüm işleri severek ve isteyerek yapıyoruz. Üstelik işimize, mesleğimize oldukça fazla önem veriyoruz. Yaptığımız tüm projelerde titizlikle davranıyoruz. Bu noktada Van Kent Meydanı'nda yaptığımız bu büyük proje de bizim için çok anlamlı. Çünkü memleketimiz için ne yapsak azdır. Bu çalışmada Van'a, Van'ı çizdik diyebiliriz.

Zaten en çok sevdiğimiz çalışmaların başında geliyor. Kısacası Van'ın tarihi ve turistik yerlerini resimlerle anlattık. Bu çizdiğimiz resimlerin mevcut yerleri hepsi farklı bir ilçede veya farklı bir bölgede. Ancak hemen hemen birçoğunu aynı duvara resmettik. Caddeden geçen herkesin görebileceği bir boyutta ortaya çıkardık.

Ön hazırlıkları ile birlikte yaklaşık bir buçuk ayımızı aldı bu çalışma. Bu proje için Bursa ilimizden buraya gelen ressam arkadaşım ve değerli meslektaşım Mustafa Çalağan ile birlikte kolları sıvadık. Van'ın ana cephe üzerinde bulunan belki de en uzun ve geniş duvarına yani yeni kent meydanına yakışacak bir görseli Van'a kazandırdığımız için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi