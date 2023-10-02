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Yatırımcı sayısı ile halka arzlarda rekor üstüne rekor kıran Borsa İstanbul, sergilediği performansla enflasyona karşı getiri arayışında olanların güvenilir limanı haline geldi. Eylül sonu itibarıyla son 3 yılda yakaladığı hızlı yükseliş ile enflasyonun 3 katına yakın getiri yakalayan Borsa İstanbul, dövize de fark attı.

HAFTALIK KAPANIŞ REKORU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon rakamlarını yarın açıklayacak. Piyasalar Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) eylülde aylık yüzde 5 artmasını, yıllık enflasyonun ise yüzde 61.91'e ulaşmasını bekliyor. Bu beklentilerin gerçekleşmesi halinde son 3 yıllık enflasyon yüzde 255.2, 2 yıllık enflasyon da yüzde 197 olarak gerçekleşecek.

Yılın ilk 9 ayındaki enflasyon ise yüzde 50'yi aşacak. Borsa İstanbul'da endeks geçtiğimiz hafta 8.334 puanla haftalık kapanış rekorunu kırdı. Haftalık yüzde 3.68'lik yükseliş, Borsa İstanbul'a da son 1 haftada getiride dünyanın zirvesine taşıdı.

3 YILLIK YÜKSELİŞ YÜZDE 627.8

30 Eylül 2020'de 1.145 puan olan endeksin 3 yıllık yükselişi yüzde 627.8 oldu. Endeks 30 Eylül 2021'deki 1.406 seviyesine göre de 2 yılda yüzde 492.7 prim yaptı. Borsa İstanbul eylül sonu itibarıyla son 1 yılda ise yüzde 162.1 yükseldi.

Borsa İstanbul son 3 yılda sergilediği performansla doları da geride bıraktı. Dolar son 3 yılda yüzde 253, son 2 yılda yüzde 208, son 1 yılda ise yüzde 47.8 prim yaptı.

HİSSELER KANATLANDI

Borsa İstanbul'da son 12 ayda 6 hissenin getirisi yüzde 1.000'i, 35 hissenin getirisi yüzde 500'ü, 168 hissenin getirisi yüzde 200'ü, 352 hissenin getirisi ise yüzde 100'ü geçti. 436 hisse senedi, son 1 yılda yüzde 61.9 olan enflasyonun üzerinde getiri sağladı. Son 1 yılda en fazla yükselen hisseler yüzde 1.557 ile Adel ve yüzde 1.398 ile Borusan oldu.

YATIRIMCI SAYISI 7.8 MİLYONA YÜKSELDİ

ÖTE yandan enflasyona karşı getiri arayışında olan yatırımcıların, halka arzların da etkisiyle borsaya ilgisi katlanarak büyüyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısı 29 Eylül 2023 tarihi itibarıyla 7 milyon 784 binle tarihi zirveye çıktı.

Yatırımcı sayısı 30 Aralık 2022'de 3 milyon 794 bin, 26 Mayıs 2023'te ise 4 milyon 642 bin seviyesinde bulunuyordu. Halka arzlar ve endeksteki yükselişle birlikte hisse senetlerinin piyasa değeri toplamı da 11.3 trilyon lira ile zirveye çıktı.

BIST DÜNYANIN ZİRVESİNDE

Yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlarla, yabancı yatırımcıların da tekrar ilgisini çekmeye başlayan Borsa İstanbul, sergilediği performansla da dikkat çekiyor. Dünya Borsalar Birliği'nin verilerine göre Borsa İstanbul son 1 haftada yüzde 3.68 ve son 3 ayda yüzde 44.73 ile getiride dünyanın zirvesine çıktı.

Borsa İstanbul son 1 ayda yüzde 5.42 ve son 6 ayda yüzde 68.61 ile getiride ikinci sırada yer aldı. Borsa İstanbul yıl başından bu yana yüzde 51.29, son 1 yılda ise yüzde 164.86 ile getiride üçüncü olmayı başardı.

17 HİSSE % 2.000'İ GEÇTİ

Enflasyonun yüzde 255 olduğu son 3 yılda 60 hissenin getirisi yüzde 1.000'i, 17 hissenin getirisi yüzde 2.000'i geçti. Son 3 yılda Say Yenilebilir Enerji yüzde 5.848, Borusan yüzde 4.122, Kuyaş yüzde 3.079 prim yaptı.

157 hissenin getirisinin yüzde 500'ü geçtiği son 3 yılda, 290 hisse enflasyonun üzerinde getiri sağladı. Son 3 yılda BIST- 30 hisselerinden Türk Hava Yolları yüzde 2.243 değer kazandı. BIST- 30'daki hisselerin tümünün değer artışı 3 yıllık enflasyonun üzerinde gerçekleşti.

25 ŞİRKET 100 MİLYARI GEÇTİ

Endeksteki hızlı yükselişle birlikte borsada işlem gören şirketlerden 25'inin piyasa değeri 100 milyar lirayı geçti. Halka açıklık oranı çok düşük olan QNB Finansbank 1 trilyon 353 milyar liralık değere ulaştı.

Koç Holding 372, Türk Hava Yolları 334.7, Tüpraş 306.4, Ford Otosan 296.5, Sasa 260.6, İş Bankası 257.4, Garanti Bankası 223.7, Enka İnşaat 208.9 ve Aselsan 186.1 milyar TL piyasa değerine ulaştı. Borsada toplamda 50 şirketin değeri 50 milyar liranın üzerine çıktı.

Kaynak: Haber7